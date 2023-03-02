В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
26 минут назад

«Гроша не стоят»: Волочкова рассказала правду о долге по коммунальным платежам

Вечерняя Москва

Накануне СМИ сообщили, что товарищество собственников жилья (ТСЖ) из Санкт-Петербурга подало в суд на балерину Анастасию Волочкову из-за долга по коммунальным платежам в размере 400 тысяч рублей. Однако сама экс-прима Большого театра в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что информация не соответствует действительности.

Волочкова отреагировала на сообщения о долге по коммуналке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, подобных сообщений, в которых ее обвиняют в неуплатах и долгах, огромное множество.

— Все эти новости и гроша не стоят. Это такой бред, что я вам и передать не могу. Я всегда за все платила, а уж тем более за коммунальные услуги. А эти сообщения откровенная ложь, — заявила Волочкова.

В августе 2022 года Волочкова уже комментировала слухи о своем долге по счетам за ее квартиру в Санкт-Петербурге. Балерина уточнила, что если у нее и есть задолженность по счетам за квартиру, то она «осознанная». По ее словам, сейчас этим делом занимаются адвокаты.

Это далеко не первый судебный скандал со звездами за последнее время. В конце февраля стало известно, что актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Артистка требует признать экс-супруга утратившим право пользования квартирой в Москве и выписать его оттуда.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий