Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после операции на глазах.

Фото: Пресс-служба Атмосфера Кино Пресс-служба Атмосфера Кино

Агата Муцениеце посетила премьеру комедии «Беспринципные в деревне», которая прошла в минувшую среду, 1 марта, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Актриса появилась на публике в черной бархатной футболке и белой юбке, которые дополнила длинными перчатками, расшитой стразами сумкой на цепочке и плюшевыми тапочками. Образ завершили акцентные серьги и браслеты, которые она надела на обе руки.

Волосы Агата Муцениеце были собраны в хвост-«мальвинку», а макияж практически отсутствовал. «Глаза красить нельзя», — объяснила актриса, накануне сделавшая лазерную коррекцию зрения.

Этот выход в свет стал для актрисы первым после перенесенной операции.