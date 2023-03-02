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53 минуты назад

Агата Муцениеце впервые вышла в свет после операции на глазах

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после операции на глазах.

Муцениеце впервые вышла в свет после операции на глазах
Фото: Пресс-служба Атмосфера КиноПресс-служба Атмосфера Кино

Агата Муцениеце посетила премьеру комедии «Беспринципные в деревне», которая прошла в минувшую среду, 1 марта, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Актриса появилась на публике в черной бархатной футболке и белой юбке, которые дополнила длинными перчатками, расшитой стразами сумкой на цепочке и плюшевыми тапочками. Образ завершили акцентные серьги и браслеты, которые она надела на обе руки.

Волосы Агата Муцениеце были собраны в хвост-«мальвинку», а макияж практически отсутствовал. «Глаза красить нельзя», — объяснила актриса, накануне сделавшая лазерную коррекцию зрения.

Этот выход в свет стал для актрисы первым после перенесенной операции.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Оксана Акиньшина впервые вышла в свет по возвращении в Россию из США.

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