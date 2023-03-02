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47 минут назад

Сергей Жуков задумался об уходе со сцены после концерта в «Лужниках»

Lenta.ru

Российский певец, солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков задумался о завершении карьеры после концерта коллектива на арене «Лужники», который собрал 72 тысячи зрителей. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию «Пятого канала».

По данным издания, исполнитель появился на премии «Виктория-2022», где поговорил с журналистами о развитии дальнейшего творчества. По словам музыканта, он стремился к концерту в «Лужниках» на протяжении всех 27 лет своей творческой карьеры.

Именно из-за этого сейчас Жукову трудно поставить перед собой еще более серьезные цели: по его мнению, после такого успеха артисты обычно уходят на пенсию.

Солист группы «Руки Вверх!» добавил, что пока не собирается завершать концертную деятельность, так как планирует выступить с коллективом в «Лужниках» еще раз, а также отправится в тур по России.

Продюсер рассказал о воссоединении группы "Руки Вверх!"

В середине февраля певица Клава Кока допустила уход из Black Star и завершение музыкальной карьеры.

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