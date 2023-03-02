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17 минут назад

Стало известно о романе 64-летней Мадонны с 29-летнем тренером по боксу

Lenta.ru

64-летняя американская певица Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщает DailyMail.

Стало известно о романе Мадонны с 29-летнем тренером по боксу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, 29-летний спортсмен по имени Джош Поппер являлся тренером детей исполнительницы. Боксер опубликовал фотографию, где артистка обнимает его, однако не стал комментировать слухи о романе с ней.

Несмотря на то что Мадонна не стала подтверждать или опровергать информацию о романтических отношениях с Поппером, источники, приближенные к окружению певицы, сообщили изданию, что пара встречается.

Ранее Мадонна впервые прокомментировала смерть старшего брата Энтони Джерарда Чикконе.

В феврале 60-летний народный артист России Григорий Лепс сообщил, что его новая возлюбленная моложе его на 30 лет.

Шоу-бизнес,Мадонна,Григорий Лепс,
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