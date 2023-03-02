Стало известно о романе Мадонны с 29-летнем тренером по боксу

64-летняя американская певица Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщает DailyMail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, 29-летний спортсмен по имени Джош Поппер являлся тренером детей исполнительницы. Боксер опубликовал фотографию, где артистка обнимает его, однако не стал комментировать слухи о романе с ней.

Несмотря на то что Мадонна не стала подтверждать или опровергать информацию о романтических отношениях с Поппером, источники, приближенные к окружению певицы, сообщили изданию, что пара встречается.

Ранее Мадонна впервые прокомментировала смерть старшего брата Энтони Джерарда Чикконе.