Лепс высказался об отказе Нагиева от участия в проектах

Певец Григорий Лепс в разговоре с «Пятым каналом» высказался по поводу отказа Дмитрия Нагиева от участия в проектах.
Лепс не стал осуждать коллегу за нежелание быть ведущим некоторых программ.
«Это его личное дело! Не знаю, я не могу залезть ему в голову, я не экстрасенс», — заявил исполнитель.
Ранее Дмитрий Нагиев отказался от роли ведущего церемонии «Муз-ТВ». также он покинул пост ведущего вокального телепроекта «Голос». Актер объяснил, что, как и многие россияне, задумался о смене профессиональной деятельности. Он планирует заняться бизнесом и открыть барбершоп.