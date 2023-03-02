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1 час назад

Григорий Лепс заявил, что не знает причин отказа Нагиева от участия в проектах

Газета.Ru

Певец Григорий Лепс в разговоре с «Пятым каналом» высказался по поводу отказа Дмитрия Нагиева от участия в проектах.

Лепс высказался об отказе Нагиева от участия в проектах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лепс не стал осуждать коллегу за нежелание быть ведущим некоторых программ.

«Это его личное дело! Не знаю, я не могу залезть ему в голову, я не экстрасенс», — заявил исполнитель.

Ранее Дмитрий Нагиев отказался от роли ведущего церемонии «Муз-ТВ». также он покинул пост ведущего вокального телепроекта «Голос». Актер объяснил, что, как и многие россияне, задумался о смене профессиональной деятельности. Он планирует заняться бизнесом и открыть барбершоп.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Дмитрий Нагиев,
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