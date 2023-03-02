Лепс высказался об отказе Нагиева от участия в проектах

Певец Григорий Лепс в разговоре с «Пятым каналом» высказался по поводу отказа Дмитрия Нагиева от участия в проектах.

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Лепс не стал осуждать коллегу за нежелание быть ведущим некоторых программ.

«Это его личное дело! Не знаю, я не могу залезть ему в голову, я не экстрасенс», — заявил исполнитель.