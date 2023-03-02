Муж Нетребко сообщил о трагедии в его семье

«Я всегда восхищался этой невероятной женщиной, ее культурой, умом, умением говорить, ее чутким отношением ко всем нам, мастерством легко решать самые сложные вопросы. Она сама добилась всего в жизни, много работала, была заведующей кафедрой, прекрасным ученым, дочерью, женой, матерью, бабушкой, прабабушкой, сестрой, тетей… Для каждого из нас вы были родным человеком, и даже в моменты болезни и боли никому не дали это почувствовать. Очень люблю и всегда буду помнить» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал Юсиф.