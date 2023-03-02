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1 час назад

Муж Анны Нетребко сообщил о трагедии в его семье

WomanHit.ruиещё 1

Оперный певец Юсиф Эйвазов, супруг оперной дивы Анны Нетребко, поделился трагедией, которая произошла в его семье. В личном блоге артист рассказал, что его тетя ушла из жизни.

Муж Нетребко сообщил о трагедии в его семье
Фото: соцсетисоцсети

Эйвазов отметил, что всегда с особым теплом относился к родственнице. Также ее любила и Анна.

«Я всегда восхищался этой невероятной женщиной, ее культурой, умом, умением говорить, ее чутким отношением ко всем нам, мастерством легко решать самые сложные вопросы. Она сама добилась всего в жизни, много работала, была заведующей кафедрой, прекрасным ученым, дочерью, женой, матерью, бабушкой, прабабушкой, сестрой, тетей… Для каждого из нас вы были родным человеком, и даже в моменты болезни и боли никому не дали это почувствовать. Очень люблю и всегда буду помнить» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал Юсиф.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
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