В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Галкин* объявил о концерте в Санкт-Петербурге 7 марта

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Юморист Максим Галкин* анонсировал гастрольный тур по миру. Подписчики заметили, что среди городов есть Санкт-Петербург и теперь гадают, правда ли это.

Галкин объявил о концерте в Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«7 марта, город не перепутали?» – пишут в комментариях.

Оказалось, что к Северной столице концерт не имеет никакого отношения. В США есть свой город святого Петра. Поэтому фолловеры накинулись на комика с претензиями, зачем он указал название на русском языке.

Подписчики язвительно спросили, специально ли он так написал. Россияне сочли это провокацией.

«Это тот Санкт-Петербург, который в штате Флорида. Возможно, я окажусь первым русским артистом, который не раз давал концерты в Санкт-Петербурге Ленинградской области нашей родной. И вот теперь такой мост дружбы в США, в городе Санкт-Петербург», – говорил Галкин ранее.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий