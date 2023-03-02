Галкин объявил о концерте в Петербурге

Юморист Максим Галкин* анонсировал гастрольный тур по миру. Подписчики заметили, что среди городов есть Санкт-Петербург и теперь гадают, правда ли это.
«7 марта, город не перепутали?» – пишут в комментариях.
Оказалось, что к Северной столице концерт не имеет никакого отношения. В США есть свой город святого Петра. Поэтому фолловеры накинулись на комика с претензиями, зачем он указал название на русском языке.
Подписчики язвительно спросили, специально ли он так написал. Россияне сочли это провокацией.
«Это тот Санкт-Петербург, который в штате Флорида. Возможно, я окажусь первым русским артистом, который не раз давал концерты в Санкт-Петербурге Ленинградской области нашей родной. И вот теперь такой мост дружбы в США, в городе Санкт-Петербург», – говорил Галкин ранее.
*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.