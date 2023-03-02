Галкин объявил о концерте в Петербурге

«Это тот Санкт-Петербург, который в штате Флорида. Возможно, я окажусь первым русским артистом, который не раз давал концерты в Санкт-Петербурге Ленинградской области нашей родной. И вот теперь такой мост дружбы в США, в городе Санкт-Петербург», – говорил Галкин ранее.