Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков приручил лису

Юморист и актер Андрей Рожков рассказал в беседе с kp.ru, как приручил лису.
Рожков признался, что в начале января к его дому под Екатеринбургом начали приходить лис и лисица в сильные холода. Актер предположил, что у них рядом расположено гнездо. Комик не побоялся диких зверей и начал их подкармливать. Позже к дому прибегал только лисенок. Артист назвал его Игорем.
«Многие пишут, что от них можно заразиться бешенством, но мы прочитали много литературы, поняли, что они очень мирные и не причинят никакого вреда. К тому же лисы очень хорошо чистят лес от мышей. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество», — рассказал Рожков.