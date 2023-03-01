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53 минуты назад

Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков приручил лису

Газета.Ruиещё 1

Юморист и актер Андрей Рожков рассказал в беседе с kp.ru, как приручил лису.

Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков приручил лису
Фото: rozhkovandrey_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Екатерина Чеснокова/РИА Новости (организация запрещена в России)rozhkovandrey_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рожков признался, что в начале января к его дому под Екатеринбургом начали приходить лис и лисица в сильные холода. Актер предположил, что у них рядом расположено гнездо. Комик не побоялся диких зверей и начал их подкармливать. Позже к дому прибегал только лисенок. Артист назвал его Игорем.

«Многие пишут, что от них можно заразиться бешенством, но мы прочитали много литературы, поняли, что они очень мирные и не причинят никакого вреда. К тому же лисы очень хорошо чистят лес от мышей. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество», — рассказал Рожков.

Шоу-бизнес,Андрей Рожков,
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