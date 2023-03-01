Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков приручил лису

«Многие пишут, что от них можно заразиться бешенством, но мы прочитали много литературы, поняли, что они очень мирные и не причинят никакого вреда. К тому же лисы очень хорошо чистят лес от мышей. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество», — рассказал Рожков.