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1 час назад

Иосиф Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем во время съемок в "Маске"

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в шоу «Злые языки» о проблемах со здоровьем во время съемок программы «Маска».

Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем во время съемок в "Маске"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин признался, что приехал на съемки после лечения тяжелой формы коронавируса. На момент участия в проекте продюсер еще недостаточно восстановился — он был худым и слабым. Однако мужчина не мог отказаться от проекта, так как «дал слово».

Постепенно артист начал восстанавливаться и полнеть. Именно из-за этого у зрителей могло сложиться впечатление, что в костюме Ананаса выступали несколько людей.

«Поскольку мне кололи гормоны, я начал распухать в каком-то моменте, я ел, как не в себя. А это же раз в неделю снимается. И вот за две-три недели я был 106 килограммов», — рассказал Пригожин.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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