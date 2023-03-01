Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем во время съемок в "Маске"

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в шоу «Злые языки» о проблемах со здоровьем во время съемок программы «Маска».
Пригожин признался, что приехал на съемки после лечения тяжелой формы коронавируса. На момент участия в проекте продюсер еще недостаточно восстановился — он был худым и слабым. Однако мужчина не мог отказаться от проекта, так как «дал слово».
Постепенно артист начал восстанавливаться и полнеть. Именно из-за этого у зрителей могло сложиться впечатление, что в костюме Ананаса выступали несколько людей.
«Поскольку мне кололи гормоны, я начал распухать в каком-то моменте, я ел, как не в себя. А это же раз в неделю снимается. И вот за две-три недели я был 106 килограммов», — рассказал Пригожин.