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32 минуты назад

Бывший жених Аврил Лавин впервые прокомментировал разрыв помолвки с певицей

Газета.Ru

Рэпер Mod Sun впервые прокомментировал разрыв помолвки с певицей Аврил Лавин. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Экс-жених Аврил Лавин впервые прокомментировал разрыв помолвки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дерек Райан Смит, наиболее известный под псевдонимом Mod Sun, нарушил молчание после расставания с бывшей невестой Аврил Лавин. «За одну неделю вся моя жизнь полностью изменилась. Я просто знаю, что на все это есть план. Я буду держать голову прямо и всегда слушать свое сердце, даже когда оно разбито», — высказался он в социальных сетях.

В настоящее время рэпер находится в концертном туре. Поддержка поклонников, по его словам, помогает ему пережить разрыв. «Быть окруженным вашей любовью каждую ночь во время гастролей — это абсолютное благословение. У меня лучшие в мире друзья, спасибо, что всегда прикрываете меня. Увидимся на сцене», — подчеркнул он.

Неделю назад издание TMZ со ссылкой на источник сообщило о том, что Аврил Лавин рассталась с рэпером Mod Sun через десять месяцев после помолвки.

Впервые об их романе стало известно в феврале 2021 года. Этот брак мог стать для Аврил Лавин третьим. С 2006 по 2009 год она была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а в 2013-2015 — за с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.

Шоу-бизнес,Райан Смит,Аврил Лавин,
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