Экс-жених Аврил Лавин впервые прокомментировал разрыв помолвки

Рэпер Mod Sun впервые прокомментировал разрыв помолвки с певицей Аврил Лавин. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Дерек Райан Смит, наиболее известный под псевдонимом Mod Sun, нарушил молчание после расставания с бывшей невестой Аврил Лавин. «За одну неделю вся моя жизнь полностью изменилась. Я просто знаю, что на все это есть план. Я буду держать голову прямо и всегда слушать свое сердце, даже когда оно разбито», — высказался он в социальных сетях.

В настоящее время рэпер находится в концертном туре. Поддержка поклонников, по его словам, помогает ему пережить разрыв. «Быть окруженным вашей любовью каждую ночь во время гастролей — это абсолютное благословение. У меня лучшие в мире друзья, спасибо, что всегда прикрываете меня. Увидимся на сцене», — подчеркнул он.

Неделю назад издание TMZ со ссылкой на источник сообщило о том, что Аврил Лавин рассталась с рэпером Mod Sun через десять месяцев после помолвки.