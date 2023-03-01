Личная квартира, стилисты и общий стол: как живут кошки российских звезд

1 марта в России отмечают праздник в честь одних из самых любимых домашних животных человека — День кошек. По данным ВЦИОМ, представители этого вида есть в семьях 54% россиян. Есть они и у знаменитостей. Издание «КП» рассказало, как живут пушистые любимцы российских знаменитостей.

Фото: соцсети соцсети

Анастасия Волочкова и ее Риччи

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Котик Риччи появился у Волочковой в 2021 году, после смерти ее предыдущего питомца Лакки. Малыш породы «золотая британская шиншилла» обошелся балерине в 500 тысяч рублей, пишет «КП». С тех пор кот живет в королевских условиях — в двухэтажном особняке, его окружают игрушки и постоянная забота домработницы.

К услугам Риччи также предоставлены круглосуточная ветеринарная служба, грумеры и мастера по подтачиванию коготков. Недавно котик провел целый день в салоне, в котором его мыли, стригли и вычесывали. Самые дешевые услуги подобных специалистов начинаются от 2 тысяч рублей.

Эскобар Алены Водонаевой

Звезда «Дома-2» Водонаева любит своего питомца не меньше Волочковой. Знаменитость подарила своему мейн-куну Эскобару квартиру в ипотеку за 19 млн рублей в Москве. Алена отмечала, что иначе она поступить не могла — у ее сына внезапно развилась сильная аллергия на кошачью шерсть.

Позволить себе отдать Эскобара в хорошие руки Алена также не смогла бы. Ранее она уже рассталась с одним из своих любимцев, котом Кокосом, которую ей когда-то подарила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Во время беременности хозяйка постоянно лежала на сохранении, в итоге питомца отдали друзьям, что стало для нее травмой.

Отметим, что рядом с новой квартирой для кота у Водонаевой есть собственный салон красоты, а потому проблем с посещением питомца у нее не бывает.

Дима Билан и его Соломон

Сложно поверить, что упитанный котик Димы Билана еще несколько лет назад бродил по улице. Когда жалостливый музыкант подобрал его, Соломон был истощен, а вдобавок оказался тяжело болен — ветеринары обнаружили у него аналог человеческого ВИЧ, называемый ВИК (Вирус иммунодефицита кошек). Для человека он неопасен, а вот другие животные могут заразиться, из-за чего других посещающих участок Билана кошек пришлось отселять.

На спасение питомца певец тратит ежемесячно по 50 тысяч рублей. Он регулярно проходит трехнедельные комплексные обследования, ездит в клиники, посещает оздоравливающие процедуры. Также у Соломона есть свой небольшой дом с портретами хозяина и собственная страница в социальных сетях.

Лера Кудрявцева и Фофа

У знаменитой телеведущей есть шотландский вислоухий кот Фофа. Она в нем души не чает и тоже ведет страницу в соцсетях от его имени. Дома его и вовсе считают почти-что за человека. — он смотрит с членами семьи телевизор и ужинает за одним столом.

Кудрявцева рассказывала, что как-то раз кот по своей глупости сбежал из их загородного дома. Поиски вышли масштабными — к ним привлекли волонтеров и экстрасенсов. Каждый из магов, к слову, назвал свою версию пропажи животного, однако ни одна из них не подтвердилась. А нашли Фофу спустя неделю на соседнем участке, где он забился под стройматериалы. Помогли в этом не магические силы, а видеокамеры.

45 кошек Юрия Антонова

О любви Антонова к животным известно многим, поскольку в его загородном доме с большим участком нашли приют десятки питомцев. У певца проживают 17 собак, два десятка белок, петух и 45 кошек. Многие из них не имеют имен, однако для них выстроены собственные дома и вольеры, а также отдельные холодильники с кормом — певец признавался, что тратит на него большую часть своих доходов.