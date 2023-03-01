Рэпер из Black Star получил полтора года колонии за драку

Российский рэпер Aggre (настоящее имя — Виталий Багдасаров), подписант Make it music (саблейбл Black Star) заступился за друга в драке и получил полтора года колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Официальная страница Aggre в социальной сети "Вконтакте" Официальная страница Aggre в социальной сети "Вконтакте"

Известно, что летом 2022 года исполнитель со своей компанией отдыхал в бане, после чего на улице супружеская пара сделала замечание одному из друзей Багдасарова, хип-хоп-артисту Сергею Фроликову (известному как Derouse из Black Star) за шумное поведение. Завязалась словесная перепалка, которая спровоцировала драку. Фроликову на помощь пришли товарищи, в том числе, Багдасаров.

После конфликта супруги написали на рэперов заявление, после чего Багдасарову дали полтора года условно, Фроликов избежал наказания. Позже музыканты подали на апелляцию, указав на то, что признали вину за содеянное, выплатили компенсацию пострадавшим и извинились, помирившись с истцами. Супружеская пара попросила прекратить дело, но прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить наказание. Мосгорсуд заменил Aggre условный срок на полтора года колонии общего режима.