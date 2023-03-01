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1 час назад

Известная российская юмористка высказалась об уходе с шоу на ТНТ

Lenta.ru

Известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова призналась, что у нее возникают мысли об уходе из шоу. Об этом она рассказала в интервью журналисту Карену Адамяну, запись их беседы доступна на YouTube.

Известная российская юмористка высказалась об уходе с шоу на ТНТ
Фото:  Макарена / Youtube Макарена / Youtube

«Знаешь, я все чаще и чаще об этом думаю», — поделилась Складчикова, говоря о мыслях покинуть проект. Юмористка подчеркнула, что «Stand Up на ТНТ» дал ей опыт и популярность. Вместе с тем, по словам комикессы, ей захотелось большой формы в творчестве, а именно написать сольный концерт.

«К сожалению, последний год я пробовала параллельно писать монологи и сольник и у меня получилось, что я и сольник как попало набросала, и монологи плохие сдала», — посетовала собеседница журналиста.

Складчикова участвовала в таких юмористических проектах на ТНТ как «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». С 2018 года она выступает с монологами в шоу «Stand Up на ТНТ».

Ранее Складчикова заявила, что происходящее в программе «Битва экстрасенсов» является ложью. По словам юмористки, когда участники проекта приехали в Оренбургскую область, где она раньше жила, чтобы проводить расследование, ей удалось выяснить, что перед съемками им давали ознакомиться с материалами дела.

Шоу-бизнес,Карен Адамян,
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