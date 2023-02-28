Яна Рудковская призналась, что хотела "побыстрее свалить" из шоу "Маска"

«Я тебе [ Алексею Воробьеву ] на самом деле очень благодарна, потому что оттуда хотела побыстрее свалить. В маске 15 кг было очень тяжело выступать. Я, кстати, у своего сына просила: «Кто тебе не нравится в шоу?». Он отметил: «Надоела эта лиса. Быстрее бы ее, наглую, убрали!» — отметила Рудковская.

Она также в шутку упрекнула Воробьева за то, что именно его голос стал решающим во время голосования на вылет из проекта. Продюсер напомнила, что другие члены жюри — Филипп Киркоров и певица Валерия — высказались против выбывания Лисенка из телешоу. Воробьев пытался оправдаться, но Рудковская укорила его за то, что он предпочел ей конкурсанта в костюме Скунса.