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44 минуты назад

Яна Рудковская призналась, что хотела "побыстрее свалить" из шоу "Маска"

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская призналась, что хотела покинуть шоу «Маска», так как в костюме Лисенка было неудобно выступать, пишет mk.ru.

Яна Рудковская призналась, что хотела "побыстрее свалить" из шоу "Маска"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я тебе [Алексею Воробьеву] на самом деле очень благодарна, потому что оттуда хотела побыстрее свалить. В маске 15 кг было очень тяжело выступать. Я, кстати, у своего сына просила: «Кто тебе не нравится в шоу?». Он отметил: «Надоела эта лиса. Быстрее бы ее, наглую, убрали!» — отметила Рудковская.

Она также в шутку упрекнула Воробьева за то, что именно его голос стал решающим во время голосования на вылет из проекта. Продюсер напомнила, что другие члены жюри — Филипп Киркоров и певица Валерия — высказались против выбывания Лисенка из телешоу. Воробьев пытался оправдаться, но Рудковская укорила его за то, что он предпочел ей конкурсанта в костюме Скунса.

Шоу-бизнес,Валерия,Яна Рудковская,Алексей Воробьев,Филипп Киркоров,
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