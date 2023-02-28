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32 минуты назад

«Носил мое нижнее белье»: Пригожин рассказал о конфликте с мужем бывшей жены

Вечерняя Москва

Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с новым мужем своей бывшей жены, домохозяйки Елены.

Пригожин рассказал о конфликте с мужем бывшей жены
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По признанию Пригожина, первый брак был ошибкой. После осознания этого продюсер решил подать на развод, но продолжил помогать своей бывшей семье. Это продолжалось до того момента, пока в дело не вмешался новый избранник Елены.

— Помогал, пока не узнал, что Елена вышла замуж и какой-то человек позвонил сказал мне и сказал, что носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах… А этот кто-то был охранником моим, — рассказал Пригожин, чьи слова приводит Starhit.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл другую тайну. Пригожин признался, что в 1990-ые сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым. Несмотря на потерю более трех миллионов долларов, продюсер не держит зла на своего бывшего подопечного.

В декабре прошлого года Иосиф Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись». Продюсер поделился кадрами, на которых он сидит с коллегой в студии. В шутливой форме звезды стали бить друг друга по голове.

Шоу-бизнес,Николай Носков,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,
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