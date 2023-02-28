Пригожин рассказал о конфликте с мужем бывшей жены

Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с новым мужем своей бывшей жены, домохозяйки Елены.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По признанию Пригожина, первый брак был ошибкой. После осознания этого продюсер решил подать на развод, но продолжил помогать своей бывшей семье. Это продолжалось до того момента, пока в дело не вмешался новый избранник Елены.

— Помогал, пока не узнал, что Елена вышла замуж и какой-то человек позвонил сказал мне и сказал, что носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах… А этот кто-то был охранником моим, — рассказал Пригожин, чьи слова приводит Starhit.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл другую тайну. Пригожин признался, что в 1990-ые сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым. Несмотря на потерю более трех миллионов долларов, продюсер не держит зла на своего бывшего подопечного.