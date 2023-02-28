Наташа Королева заявила, что Любовь Успенская "круче Мадонны"

Певица Наташа Королева выразила восхищение в социальных сетях к коллеге Любови Успенской.
Королева назвала Успенскую «красоткой». Артистка похвалила коллегу за наряд, который та выбрала для празднования своего дня рождения. 69-летняя Успенская предстала в откровенном топике и полупрозрачных леггинсах на вечеринке. Королева заявила, что артистка «круче Мадонны».
«Люба круче Мадонны. Мадонна не угадывается. Ты прямо персик. Пупсик, я бы даже сказала. Аппетитная. Хочется за попку так и ущипнуть. А это важно для артистки!» — заявила Королева.