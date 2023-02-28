Моргенштерн и его жена подали на развод

25-летний российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и его 22-летняя жена Дилара Зинатуллина подали на официальный развод спустя почти год после расставания. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Bugatti podcast.
Артист отметил, что причиной разрыва пары стал он сам.
«Сегодня официально мы подали на развод. Дело не в ней, а во мне. Просто отношения — не мое. Надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата», — рассказал Моргенштерн.
В апреле прошлого года Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером спустя семь месяцев после свадьбы, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.
Ранее стало известно, что Моргенштерн, переехавший из России, продаст цепи с бриллиантами за миллионы рублей из-за нехватки денег на создание новой музыки.