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26 минут назад

Моргенштерн и его жена подали на развод спустя год после расставания

Lenta.ru

25-летний российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и его 22-летняя жена Дилара Зинатуллина подали на официальный развод спустя почти год после расставания. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Bugatti podcast.

Моргенштерн и его жена подали на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист отметил, что причиной разрыва пары стал он сам.

«Сегодня официально мы подали на развод. Дело не в ней, а во мне. Просто отношения — не мое. Надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата», — рассказал Моргенштерн.

В апреле прошлого года Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером спустя семь месяцев после свадьбы, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.

Ранее стало известно, что Моргенштерн, переехавший из России, продаст цепи с бриллиантами за миллионы рублей из-за нехватки денег на создание новой музыки.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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