В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
40 минут назад

Ургант объявил о выходе шоу «Эмпатия Ванюччи» после выпадов Боякова в свой адрес

Слово и Делоиещё 2

Шоумен Иван Ургант ответил на выпады режиссера и продюсера Эдуарда Боякова в свой адрес. Артист анонсировал шуточное шоу «Эмпатия Ванюччи», куда пригласил своего обидчика. По его словам, в рамках непрекращающихся нападок в его адрес, артист объявляет о начале съемок авторского шоу. «Требование к гостям остается прежним — у гостя должен быть рот. Первым гостем планируется замечательный театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования», — написал Ургант в Telegram-канале. Ранее Бояков нелестно отозвался об Урганте. Бывший худрук МХАТ имени Горького обвинил артиста в том, что тот выступает против государства.

Ургант отреагировал на критикуу Боякова
Фото: urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Иван Ургант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий