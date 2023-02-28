Ургант отреагировал на критикуу Боякова

Шоумен Иван Ургант ответил на выпады режиссера и продюсера Эдуарда Боякова в свой адрес. Артист анонсировал шуточное шоу «Эмпатия Ванюччи», куда пригласил своего обидчика. По его словам, в рамках непрекращающихся нападок в его адрес, артист объявляет о начале съемок авторского шоу. «Требование к гостям остается прежним — у гостя должен быть рот. Первым гостем планируется замечательный театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования», — написал Ургант в Telegram-канале. Ранее Бояков нелестно отозвался об Урганте. Бывший худрук МХАТ имени Горького обвинил артиста в том, что тот выступает против государства.