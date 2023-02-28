Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье

Певица Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе выставили на продажу свой подмосковный особняк в элитном поселке почти за 300 млн рублей. Об этом пишет «ФедералПресс».

Фото: ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам риелтора, занимающегося продажей объекта, сначала семейная пара хотела сдавать дом, но потом решила продать. Площадь трехэтажного особняка составляет 700 кв. м, он расположен на участке в 36 соток. Стоимость объекта – 299 млн рублей.

Особняк находится в подмосковной Истре, в коттеджном поселке «Миллениум парк». В доме расположена гостиная с панорамными окнами и камином, кухня-столовая, четыре спальни, гараж, два санузла и мансарда.