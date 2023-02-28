Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье

Певица Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе выставили на продажу свой подмосковный особняк в элитном поселке почти за 300 млн рублей. Об этом пишет «ФедералПресс».
По словам риелтора, занимающегося продажей объекта, сначала семейная пара хотела сдавать дом, но потом решила продать. Площадь трехэтажного особняка составляет 700 кв. м, он расположен на участке в 36 соток. Стоимость объекта – 299 млн рублей.
Особняк находится в подмосковной Истре, в коттеджном поселке «Миллениум парк». В доме расположена гостиная с панорамными окнами и камином, кухня-столовая, четыре спальни, гараж, два санузла и мансарда.
Ранее сообщалось, что у Брежневой появилась налоговая задолженность в России в размере 192 тысяч рублей. По словам юриста Александра Островского, если артистка не погасит долг, то на ее недвижимость и счета будет наложено взыскание.