Блогер Даня Милохин рассказал, что у него больше нет денег после отъезда из России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Bugatti Music.

— Сейчас я зарабатываю ноль...я не откладывал никогда и ничего, всегда тратил. На моем личном счете ИП (индивидуального предпринимателя — прим. «ВМ») 70 тысяч рублей, а в общей сложности у меня осталось 400 тысяч, это все мои бабки, — поделился он.

По его словам, теперь он живет за счет друзей.

Милохин несколько месяцев назад улетел в Соединенные Штаты. Но выступление за три миллиона рублей заставило его вернуться на родину. Милохина заказала на корпоратив некая технологическая компания. Звезде и его команде заказчики оплатили перелет из Штатов и обратные билеты. Блогер выступал на мероприятии около 40 минут.