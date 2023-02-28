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1 час назад

Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье

Газета.Ru

Особняк певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе выставлен на продажу. Об этом сообщает StarHit.

Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье
Фото: ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дом супругов располагается в коттеджном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье. В особняке площадью 700 кв. м. три этажа.

Отмечается, что изначально недвижимость планировалось сдавать в аренду. Стоимость дома Брежневой и Меладзе - 299 млн рублей. По соседству располагается дом Сергея Светлакова.

Веру Брежневу вырезали из сериала «Мажор»

Вера Брежнева покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Певица выступает за границей. После отъезда звезды появились слухи о разводе с Константином Меладзе. Однако пара никак не комментировала эти домыслы.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,Сергей Светлаков,
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