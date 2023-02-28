Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье

Особняк певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе выставлен на продажу. Об этом сообщает StarHit.
Дом супругов располагается в коттеджном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье. В особняке площадью 700 кв. м. три этажа.
Отмечается, что изначально недвижимость планировалось сдавать в аренду. Стоимость дома Брежневой и Меладзе - 299 млн рублей. По соседству располагается дом Сергея Светлакова.
Вера Брежнева покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Певица выступает за границей. После отъезда звезды появились слухи о разводе с Константином Меладзе. Однако пара никак не комментировала эти домыслы.