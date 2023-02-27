Малиновская рассказала, как сбежала с места ДТП

По её словам, авария произошла на парковке. Малиновская пыталась припарковаться в узком месте между двумя автомобилями и даже попросила одного из водителей немного подвинуться. Однако, как вспоминает ведущая, водитель только нагрубил ей в ответ. В итоге Малиновской всё же удалось втиснуться на парковочное место, но вместе с этим она заблокировала другой автомобиль.