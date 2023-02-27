Малиновская рассказала, как сбежала с места ДТП

Телеведущая Маша Малиновская рассказала о том, что лишилась водительских прав из-за побега с места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, авария произошла на парковке. Малиновская пыталась припарковаться в узком месте между двумя автомобилями и даже попросила одного из водителей немного подвинуться. Однако, как вспоминает ведущая, водитель только нагрубил ей в ответ. В итоге Малиновской всё же удалось втиснуться на парковочное место, но вместе с этим она заблокировала другой автомобиль.
В попытке исправить ситуацию ведущая случайно задела ту самую машину, в которой сидел грубый водитель. Испугавшись его реакции, Малиновская сбежала с места ДТП, за что была лишена водительских прав. Теперь телеведущую ждёт пересдача экзаменов и оформление новых документов.
Ранее Малиновская раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову, которую заметили на съёмках в нетрезвом состоянии.