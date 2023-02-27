Рыб ждут трудности в общении с окружающими, а Козерогам потребуется тактичность: гороскоп на вторник, 28 февраля

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля.

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Этот день обещает быть благоприятным и плодотворным в плане работы. Благодаря полученному ранее опыту вы быстро справитесь с решением даже сложнейших профессиональных задач. Ваши знания окажутся также полезными и для окружающих, чья благодарность за вашу помощь будет очень щедрой. Сегодня вероятно какое-то случайное совпадение, воспользовавшись которым, вы сможете значительно улучшить состояние своих финансовых дел. С представителями противоположного пола вы будете легко находить общий язык и многим понравитесь. Во второй половине дня не злоупотребляйте физическими нагрузками – они могут плохо сказаться на вашем самочувствии.

Сегодня вам не все будет даваться легко, но вам удастся сохранить душевное равновесие и уверенность в успехе своих начинаний, как бы ни складывались обстоятельства. Представится возможность добиться давно поставленных целей или решить долгое время не дающую вам покоя проблему. Старые знакомые станут охотно приходить вам на помощь, и именно благодаря этому вам удастся реализовать какую-то смелую идею. Вторая половина дня порадует вас приятными встречами и интересными знакомствами. Вы будете с удовольствием разговаривать на самые разные темы, поэтому узнаете много нового и полезного.

Этот день заставит вас изрядно понервничать. Сегодня вы будете склонны чаще обычного допускать мелкие, но досадные промахи, и злиться из-за них и на себя, и на окружающих. Имейте в виду: многие ошибки можно исправить, но действовать для этого необходимо очень быстро. Вам придется зачастую полагаться на подсказки своей интуиции, поскольку времени на размышления совсем не будет. Если вы будете все-таки нуждаться в чьем-то совете, обращайтесь только к хорошо знакомым людям, поскольку остальные вряд ли скажут что-то дельное. Избегайте контактов с людьми, у которых сомнительная репутация, — рискуете быть втянутыми в какую-то авантюру.

Сегодня вас будут переполнять интересные идеи. Возможно, именно в этот день вы осознаете, чем на самом деле хотели бы заняться и предпримете первые шаги в выбранном направлении. Начало дня порадует вас какими-то удачными совпадениями и неожиданными открытиями. Только не забывайте, что не все будет получаться само по себе и вам придется трудиться и проявлять настойчивость. Вечером вы можете услышать немало критических замечаний от близких людей – постарайтесь не расстраиваться и не обижаться. Прибегнете к чувству юмора – ваши шутки смогут всем поднять настроение.

Вас ожидает благоприятный и плодотворный день, когда вы сможете добиться во многих делах значительного успеха. Главное – это не отвлекаться на пустяки, не упускать из виду важных деталей и не совершать глупых ошибок, на исправление которых может уйти много времени. Важные встречи и деловые переговоры пройдут спокойно и даже приятно: вы отлично поладите со своими собеседниками, и многие сделают все возможное, чтобы вам понравиться. Не исключено, что даже недавние недоброжелатели поменяют свое к вам отношение, когда увидят, что вы на многое способны. Относитесь бережнее к своему здоровью и не переутомляйтесь, тогда хорошее самочувствие и настроение будут с вами до конца дня.

Большую часть этого дня вам придется посвятить чужим делам и решению чужих проблем. Иногда вам будет казаться, что каждый, кто вас окружает, нуждается в вашей поддержке и может буквально пропасть, если вы не окажете помощь. Однако стоит иметь в виду: кое-кто небескорыстен и, возможно, пытается злоупотребить вашей добротой. Постарайтесь как можно скорей вывести этих людей на «чистую воду» и дайте им жесткий отпор. Также сегодня будет очень важна самодисциплина: ни в коем случае не откладывайте на потом неприятные дела, которыми очень не хочется заниматься. Вечером вам удастся хорошо и приятно отдохнуть в компании симпатичных вам людей.

Сегодня вам предстоит очень многое обдумать и принять несколько важных решений. Это будет не всегда даваться легко, и чаще всего вам придется учитывать массу самых разных факторов, чтобы понять, как нужно поступить. К счастью, вы отлично справитесь, причем, без помощи и советов со стороны. Также сегодня вам представится возможность научиться чему-то новому и полезному – постарайтесь не упустить ее. Вечером можно напомнить о себе старым друзьям – возможно, они предложат что-то интересное или поделятся с вами отличными новостями.

Даже если абсолютно все пойдет не так, как вы планировали, не стоит впадать в панику. Неожиданно открывшиеся новые обстоятельства могут вынудить вас сменить планы, но имейте в виду, что все происходящее пойдет вам лишь на пользу, и вы сумеете извлечь ее из любой ситуации. Вероятны трудности в общении с окружающими: сегодня все вокруг вас будут не только сами нервничать, но и вас выводить из равновесия. Если вы будете во всем полагаться лишь на собственные силы, то и проблем никаких не возникнет. Вечером на вас навалится множество домашних дел: они могут занять много времени и покажутся весьма утомительными. Если есть возможность что-то отложить – так и поступите.

Этот день благоприятен для любой работы, и вы сможете во многих делах добиться значительного прогресса. Важные встречи и деловые переговоры, в том числе на самом высоком уровне, пройдут плодотворно. Сегодня вам удастся так преподнести свои идеи, что все вокруг ими заинтересуются, а недавние соперники – перейдут в разряд ваших союзников. Неожиданно ваши дипломатические таланты окажутся полезными и кому-то другому – вы сможете помирить людей, долгое время находившихся в серьезной ссоре. Вторая половина дня благоприятна для активного отдыха и занятий физкультурой – сегодня нагрузки пойдут вам на пользу.

Меньше спорьте с окружающими: сегодня желательно доказывать свою правоту делами, а не словом – поверьте, это будет и проще и быстрее. При обсуждении деловых вопросов соблюдайте тактичность и не переходите на личности, как бы это ни было трудно и особенно если вы разговариваете с хорошо знакомыми вам людьми. Если вы этого не сможете избежать, то рискуете на долгое время испортить ваши доверительные отношения. На важную встречу возьмите с собой опытного человека, которому полностью доверяете – он вовремя убережет вас от ошибок. Не менее важно сегодня вовремя брать паузы для отдыха, иначе вам будет гарантировано плохое настроение.

Благоприятный день для важных встреч, деловых переговоров и общения с союзниками и единомышленниками. У вас появится много новых идей, и вы будете отлично понимать, кому можно о них рассказывать, а кому – нет. Все поездки этого дня окажутся удачными: благодаря им вы можете завязать знакомства с полезными людьми. Вечером близкие люди будут больше обычного нуждаться в вашей помощи, заботе и внимании. Не пожалейте времени, чтобы обсудить семейные дела и проблемы, даже если на данный момент они кажутся вам не особо важными. Вечером вы можете испытать приятные эмоции, когда кто-то влюбится в вас буквально с первого взгляда.