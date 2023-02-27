Елене Летучей заблокировали счета по прилете в Бразилию

Российская телеведущая Елена Летучая заявила, что во время отдыха в Бразилии ей заблокировали счета «в целях безопасности». Об этом Летучая рассказала изданию PROZvezd.

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Летучая прилетела в Бразилию из Аргентины в рамках своего путешествия с мужем. По её словам, блокировка произошла сразу после посадки. Причиной неожиданных ограничений в банке назвали безопасность, так как Бразилия считается одной из самых опасных стран для посещения.

«Неожиданно я оказалась без доллара в кармане. <...> Хорошо, что пока мы были без денег, друзья покормили», – рассказала Летучая.

Телеведущая также добавила, что это было не первое её знакомство с Бразилией – она уже успела побывать в этой стране на съёмках телешоу. При этом запись программы также прошла не идеально. Как рассказала Летучая, местные жители нарушили около 80% составленных заранее договоренностей со съёмочной группой, из-за чего последним пришлось менять план съёмок прямо на ходу.

«Вообще считается, что это небогатая страна. Все крупные города стоят в окружении фавел, куда даже полиция не суется. А на площадях Рио, например, можно увидеть десятки бездомных, которые строят себе места ночлега из картонных коробок. Но, оказывается, Бразилия при этом занимает первое место в мире по числу миллиардеров», – рассказала она.