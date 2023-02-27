"Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня "Я русский" экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь", - говорится в сообщении.