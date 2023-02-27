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1 час назад

Shaman сообщил о проверке по заявлению о разжигании межнациональной розни

ТАСС

Правоохранительные органы Тульской области проверяют творчество певца Ярослава Дронова (Shaman) на предмет признаков разжигания межнациональной розни из-за текста песни "Я русский", сообщил в понедельник исполнитель в своем Telegram-канале.

"Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня "Я русский" экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь", - говорится в сообщении.

Певец отметил, что до публикации композиция прошла все необходимые проверки.

ТАСС не располагает комментарием правоохранительных органов.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, запустил свой авторский проект в 2020 году. Артист участвовал в телешоу "Голос" и "Фактор А". Известность он получил благодаря песням "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Исповедь". Ролик "Я русский" вошел в глобальный хит-парад YouTube "100 лучших клипов мира".

Шоу-бизнес,Видео,Ярослав Дронов,
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