Волочкова перечислила свои ограничения во время Великого поста

Свои ограничения во время поста перечислила в беседе с MK.RU балерина Анастасия Волочкова.

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«Большинство людей о Великом посте в первую очередь думают, как о некой диете или отказе от их любимых лакомств, блюд. Но в эти дни должны быть ограничения другого характера. Даже в мыслях не позволять себе думать о плохом, не говорить на повышенных тонах, не произносить грубые слова, избегать обид и ссор, не злиться, а учиться милосердию, смирению», — поделилась своими принципами знаменитость.

Она отметила, что соблюдать Великий пост, который у православных христиан начался сегодня, 27 февраля, и продлится семь недель, поначалу будет сложно, но со временем выработается привычка. Легкость в теле и гордость за себя помогут продолжить и преуспеть в этом деле.

Волочкова призналась, что соблюдает пожизненный пост, поскольку всю жизнь ограничивает себя в еде и давно привыкла к голоданию.