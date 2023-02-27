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1 час назад

Максим Галкин* посоветовал подписчице не разочароваться в собственной жизни

Газета.Ru

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отрывок с концерта Лаймы Вайкуле и поблагодарил певицу за ее выступление.

Галкин ответил разочаровавшейся в нем подписчице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спасибо, Лайма, за чудесный концерт. Ну, вот уж действительно, еще не вечер!» — написал Галкин.

Одна из подписчиц комедианта написала в комментариях, что разочарована в шоумене. Девушка призналась, что ей больше не интересно следить за жизнью Галкина.

«Так бывает, главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь. А интерес к жизни публичного человека — вещь факультативная. Прожить без этого интереса можно», — ответил ей юморист.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,
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