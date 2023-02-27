Галкин ответил разочаровавшейся в нем подписчице

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отрывок с концерта Лаймы Вайкуле и поблагодарил певицу за ее выступление.

«Спасибо, Лайма, за чудесный концерт. Ну, вот уж действительно, еще не вечер!» — написал Галкин.

Одна из подписчиц комедианта написала в комментариях, что разочарована в шоумене. Девушка призналась, что ей больше не интересно следить за жизнью Галкина.