Валерия рассказала, как Киркоров помог ей время съемок в шоу

Певица Валерия рассказала в беседе с Аллой Довлатовой о курьезе, который с ней случился во время съемок шоу «Маска».
Незадолго до выхода Валерии на сцену визажистка решила помазать сухие руки певицы кремом. Однако дозатор от упаковки оказался неисправен. В итоге на ярком пиджаке артистки осталось больше жирное пятно. Звезда призналась, что они со стилисткой были «в ужасе» и не знали, что делать.
«Наши крики услышал Киркоров. Мы даже не просили, он сам пришел на помощь», — рассказала Валерия.
Филипп Киркоров закрыл пятно большим украшением, которое на всякий случай носил с собой.