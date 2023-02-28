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41 минуту назад

Певица Валерия рассказала, как Киркоров пришел к ней на помощь во время съемок в шоу

Газета.Ruиещё 2

Певица Валерия рассказала в беседе с Аллой Довлатовой о курьезе, который с ней случился во время съемок шоу «Маска».

Валерия рассказала, как Киркоров помог ей время съемок в шоу
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Незадолго до выхода Валерии на сцену визажистка решила помазать сухие руки певицы кремом. Однако дозатор от упаковки оказался неисправен. В итоге на ярком пиджаке артистки осталось больше жирное пятно. Звезда призналась, что они со стилисткой были «в ужасе» и не знали, что делать.

«Наши крики услышал Киркоров. Мы даже не просили, он сам пришел на помощь», — рассказала Валерия.

Филипп Киркоров закрыл пятно большим украшением, которое на всякий случай носил с собой.

Шоу-бизнес,Валерия,Филипп Киркоров,
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