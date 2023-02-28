Валерия рассказала, как Киркоров помог ей время съемок в шоу

Певица Валерия рассказала в беседе с Аллой Довлатовой о курьезе, который с ней случился во время съемок шоу «Маска».

Незадолго до выхода Валерии на сцену визажистка решила помазать сухие руки певицы кремом. Однако дозатор от упаковки оказался неисправен. В итоге на ярком пиджаке артистки осталось больше жирное пятно. Звезда призналась, что они со стилисткой были «в ужасе» и не знали, что делать.