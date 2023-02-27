В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Мошенники обманули актрису Юлию Авшарову

Газета.Ruиещё 1

Мошенники обманули актрису сериалов «Раневская» и «Не родись красивой», заслуженную артистку России Юлию Авшарову. Об этом сообщает mk.ru.

Мошенники обманули актрису Юлию Авшарову
Фото: Goldfishik/CC BY-SA 3.0Goldfishik/CC BY-SA 3.0

Авшарова обратилась в полицию 25 февраля. Ей пришло сообщение в мессенджер якобы от помощницы режиссера «Театра на Покровке» с просьбой срочно перевести 23 тыс. руб. Актриса отправила по указанным реквизитам сумму, уплатив также комиссию в 230 руб., после чего чат пропал, а аккаунт, с которого писали, был удален.

Написав помощнице режиссера, актриса узнала, что ее аккаунт был взломан мошенниками, которые пытались также выманить деньги у брата и друга помрежа.

По факту инцидента проводится полицейская проверка. По словам Авшаровой, в социальных сетях она подобные сообщения всегда игнорирования, но со схемой «развода» в мессенджере столкнулась впервые.

Шоу-бизнес,Юлия Авшарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий