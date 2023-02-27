Мошенники обманули актрису Юлию Авшарову

Мошенники обманули актрису сериалов «Раневская» и «Не родись красивой», заслуженную артистку России Юлию Авшарову. Об этом сообщает mk.ru.

Фото: Goldfishik/CC BY-SA 3.0 Goldfishik/CC BY-SA 3.0

Авшарова обратилась в полицию 25 февраля. Ей пришло сообщение в мессенджер якобы от помощницы режиссера «Театра на Покровке» с просьбой срочно перевести 23 тыс. руб. Актриса отправила по указанным реквизитам сумму, уплатив также комиссию в 230 руб., после чего чат пропал, а аккаунт, с которого писали, был удален.

Написав помощнице режиссера, актриса узнала, что ее аккаунт был взломан мошенниками, которые пытались также выманить деньги у брата и друга помрежа.