Алессандро Сафина анонсировал гастроли в российских городах

«Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки». Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком»— стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов», — рассказали представители артиста.