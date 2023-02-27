Алессандро Сафина анонсировал гастроли в российских городах

Итальянский оперный певец Алессандро Сафина 7 марта откроет гастрольный тур по российским городам, пишет РИА Новости.
«Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки». Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком»— стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов», — рассказали представители артиста.
Сафина начнет турне по городам России с выступления в Москве, певец представит публике новую программу «Dove eravamo rimasti» («На чем мы остановились»). Аккомпанировать тенору будет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Помимо столицы оперный певец даст концерты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.