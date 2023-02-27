Перенесшая операцию Муцениеце вышла на связь

Агата Муцениеце поделилась впечатлениями после лазерной коррекции зрения. 33-летняя звезда «Закрытой школы» впервые за много лет смогла отказаться от очков и линз.

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Ранее экс-супруга Павла Прилучного говорила в соцсетях, что готовится к операции. Теперь она оповестила поклонников о том, что все прошло успешно, и врачи смогли вернуть ей идеальное зрение.

Муцениеце уже оправилась от процедуры настолько, что смогла посетить тренировку. По дороге в фитнес-центр актриса поделилась своей радостью.