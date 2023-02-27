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1 час назад

«Все четенько!»: перенесшая операцию Муцениеце вышла на связь

WomanHit.ru

Агата Муцениеце поделилась впечатлениями после лазерной коррекции зрения. 33-летняя звезда «Закрытой школы» впервые за много лет смогла отказаться от очков и линз.

Перенесшая операцию Муцениеце вышла на связь
Фото: СоцсетиСоцсети

Ранее экс-супруга Павла Прилучного говорила в соцсетях, что готовится к операции. Теперь она оповестила поклонников о том, что все прошло успешно, и врачи смогли вернуть ей идеальное зрение.

Муцениеце уже оправилась от процедуры настолько, что смогла посетить тренировку. По дороге в фитнес-центр актриса поделилась своей радостью.

«Вижу каждый домик, каждое окошко, включила сериальчик — и так четко я дажев линзах не видела. Вы не представляете, как все четенько!» — поделилась радостью актриса.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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