Валдис Пельш рассказал о провальном случае на сцене

Популярный телеведущий Валдис Пельш в шоу «Я же говорила» на YouTube рассказал об одном из самых провальных случаев, происходивших с ним на сцене. По словам шоумена, однажды на мероприятии компании ЮКОС он зачитал фамилию ее экс-главы Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов), написанную с ошибкой.

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Он отметил, что случай произошел в 90-е, когда его пригласили вести мероприятие ЮКОСа. При этом Пельшу объяснили, что на сцене не нужно импровизировать и необходимо читать заготовленный текст строго слово в слово. При этом, как подчеркнул ведущий, текст, который он получил, предварительно проверили четыре человека.

«Я выхожу и [зачитываю]: "С огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену вашего мудрого руководителя МихаМихаила Ходоровского". Выходит Михаил Ходорковский, недовольный, потому что ошиблись», — продолжил Пельш. Он отметил, что когда организаторы мероприятия за кулисами возмутились произошедшим, он продемонстрировал им текст, в котором фамилия бывшего руководителя компании действительно была написана с ошибкой. «Меня не приглашали [после этого] года три», — добавил ведущий.