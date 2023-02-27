Анита Цой сменила имя на сценический псевдоним

Певица Анита Цой (настоящее имя — Анна Цой — «Газета.Ru») в разговоре с dni.ru призналась, что в возрасте 45 лет официально сменила свое имя на сценический псевдоним.
«Просто у меня начиналось раздвоение личности. Ведь Анна – это один персонаж, а Анита – другой. Убеждена, что имя очень многое значит в жизни и судьбе. Анита в моем представлении – более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. А Анна – сдержанная, холодная, царственная», — уточнила Цой.
Певица вспомнила, что дети называли ее Анитой, когда она преподавала брейк-данс в пионерском лагере. Звезда отметила, что решила выступать под псевдонимом, так как настоящее имя казалось ей «грубоватым».