Ведущая Первого канала рассказала о серьезной опасности на съемках шоу

«Из-за своей небрежности я чуть не получила травму. Я знаю, что у меня есть черта делать все быстро. Но в этом проекте все номера требовали особой внимательности, о чем постоянно напоминали наставники проекта, так как от этого зависело здоровье и жизнь участников», — раскрыла телеведущая закулисье «Без страховки».