В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
50 минут назад

Пригожин рассказал о вложении трех миллионов долларов в карьеру Носкова

Lenta.ruиещё 1

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру заслуженного артиста России Николая Носкова. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию StarHit.

Пригожин рассказал о вложении трех миллионов долларов в карьеру Носкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медиаменеджер отметил, что сотрудничал с певцом, а также тратил собственные средства на развитие его творчества. Носков остался должен Пригожину.

«Я вложил больше 3 миллионов долларов в Николая Носкова. Клипы снимал, песни записывал... Он остался должен... потом с ним случилось несчастье. Я не стал обращать на это внимания. Но сам факт остается фактом», — рассказал продюсер.

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, после которого долгое время занимался восстановлением здоровья.

Носков — бывший участник коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Он также является четырехкратным обладателем премий «Золотой граммофон».

Шоу-бизнес,Николай Носков,Иосиф Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий