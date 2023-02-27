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45 минут назад

Миша Романова рассказала о конфликте с Верой Брежневой после ухода из "ВИА Гры"

Газета.Ru

Экс-вокалистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Миша Романова в YouTube-шоу «Слава+» рассказала о конфликте с Верой Брежневой.

Миша Романова рассказала о конфликте с Брежневой после ухода из "ВИА Гры"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Романовой, Брежнева негативно отреагировала на ее уход из «ВИА Гры» пять лет назад.

«Она мне написала смс. Оно было в достаточно такой жесткой, грубой форме. Она обвинила меня во лжи, что я что-то не договорила. Я не знаю, что она имела в виду», — поделилась певица.

На тот момент Романова заявила, что покинула группу для начала сольной карьеры, однако позже призналась, что причиной стала беременность. Она объяснила, что простила Брежневу за грубые слова в свой адрес.

«Наверное, она была в плохом настроении, все мы люди», — говорит Романова.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,
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