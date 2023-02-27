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17 минут назад

В Новом Уренгое перенесли концерт резидента Comedy Club Павла Воли

Ura.Ru

Концерт резидента и ведущего Comedy Club Павла Воли, который в Новом Уренгое (ЯНАО) должен был состояться в мае, перенесли на ноябрь. Об этом сказано на официальном сайте гастрольного тура артиста.

В Новом Уренгое перенесли концерт Павла Воли
Фото: ТАССТАСС

«Один из самых востребованных российских стендаперов Павел Воля приедет в Новый Уренгой с сольным концертом 12 ноября. Выступление состоится в ДС «Звездный», — говорится в афише.

Концерт Воли был запланирован на 29 мая 2023 года. Сообщалось, что самый дешевый билет стоит 5 400 рублей, а самый дорогой — 19 500.

Шоу-бизнес,Павел Воля,
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