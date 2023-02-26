Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении

Рената Литвинова , которая недавно приехала в Москву из Франции , чтобы поздравить маму с юбилеем, продолжает общение с поклонниками в Телеграм-канале. Так, накануне артистка предложила им советы из старинной книги.

А в последний день Масленицы - нельзя желать зла и думать плохо о других людях , нельзя пересаживать цветы и оставлять мусор в доме ....».

56-летняя звезда неоднократно признавалась, что скучает по России, несмотря на то что активно пытается реализовать себя за рубежом. Рената пишет сценарии, ставит спектакли и гастролирует с ними и даже пробовала себя в качестве модели на показе Balenciaga.