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50 минут назад

Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении

Ирина Лебедева

Рената Литвинова, которая недавно приехала в Москву из Франции, чтобы поздравить маму с юбилеем, продолжает общение с поклонниками в Телеграм-канале. Так, накануне артистка предложила им советы из старинной книги.

Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Масленицу нельзя …сплетничать, хвастаться, дразниться. Нельзя давать пустые обещания, зажигать свечи и начинать новые дела.

А в последний день Масленицы - нельзя желать зла и думать плохо о других людях , нельзя пересаживать цветы и оставлять мусор в доме ....».

Не пропустила Литвинова и Прощеное воскресенье.

«Всем позвонила. У всех попросила прощения. Включая себя. Простите! Простите?» - спросила она.

56-летняя звезда неоднократно признавалась, что скучает по России, несмотря на то что активно пытается реализовать себя за рубежом. Рената пишет сценарии, ставит спектакли и гастролирует с ними и даже пробовала себя в качестве модели на показе Balenciaga.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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