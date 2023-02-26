Умер старший брат Мадонны

«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет. <...> Он был сложным человеком, и видит бог, мы запутались на мгновенье, что свойственно настоящим братьям. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда показывал. Беды проходят, а семья остается», — написал Генри в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).