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9 минут назад

Умер старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе

Газета.Ruиещё 2

Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе умер в субботу в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Джо Генри — муж сестры певицы Мелани Чикконе.

Умер старший брат Мадонны
Фото: соцсетисоцсети

«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет. <...> Он был сложным человеком, и видит бог, мы запутались на мгновенье, что свойственно настоящим братьям. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда показывал. Беды проходят, а семья остается», — написал Генри в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причина смерти не сообщается.

Как пишет TMZ, у Энтони Чикконе были непростые отношения с родственниками: в течение многих лет он боролся с алкоголизмом и был бездомным — жил под мостом. Чикконе обвинял Мадонну и других членов семьи в том, что те не заботятся о нем.

«В их глазах я — ноль и не человек. Если бы я замерз на смерть, то моя семья, думаю, даже бы не узнала об этом», — говорил он.

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