Zivert пожаловалась на здоровье

Певица Юлия Зиверт (сценический псевдоним – Zivert) рассказала поклонникам о том, что борется с проблемами с позвоночником. Несколько месяцев назад она стала испытывать сильные боли в шейном отделе. Кроме того, у нее развились панические атаки и общее самочувствие стало желать лучшего. Об этом рассказывает

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портал super.ru.

«Результат того, что почти 5 лет я находилась в бесконечном туре», — написала певица в микроблоге.

Девушка активно лечится и уже чувствует значительное улучшение. Правда, по ее решению в рабочем графике теперь будет гораздо меньше концертов – не более 2-3 в месяц.

В рамках продолжения реабилитации в марте вместе с командой Юлия на целый месяц уедет на Бали, где будет писать новую музыку

«Просто 32 стукнуло, и я посыпалась. Теперь мои любимые магазины на районе — это ортопедический салон и аптека», - шутит звезда.