В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
49 минут назад

«32 стукнуло, и я посыпалась»: Zivert пожаловалась на здоровье

Ирина Лебедева

Певица Юлия Зиверт (сценический псевдоним – Zivert) рассказала поклонникам о том, что борется с проблемами с позвоночником. Несколько месяцев назад она стала испытывать сильные боли в шейном отделе. Кроме того, у нее развились панические атаки и общее самочувствие стало желать лучшего. Об этом рассказывает

Zivert пожаловалась на здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

портал super.ru.

«Результат того, что почти 5 лет я находилась в бесконечном туре», — написала певица в микроблоге.

Девушка активно лечится и уже чувствует значительное улучшение. Правда, по ее решению в рабочем графике теперь будет гораздо меньше концертов – не более 2-3 в месяц.

В рамках продолжения реабилитации в марте вместе с командой Юлия на целый месяц уедет на Бали, где будет писать новую музыку

«Просто 32 стукнуло, и я посыпалась. Теперь мои любимые магазины на районе — это ортопедический салон и аптека», - шутит звезда.

Zivert ворвалась в топы музыкальных рейтингов и наши плейлисты несколько назад (с песнями «Life» и «Credo») и до сих пор звучит в наушниках.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий