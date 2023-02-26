Поплавская назвала хейтеров Корчевникова "злыми и тупыми"

«И я просто в шоке, откуда столько злости и тупости в некоторых комментаторах, которые оскорбляют Борю и вопят, что он не должен быть телеведущим. А что вы знаете об этом человеке?! Знаете, что для многих честь оказаться в его программе? Он журналист-профессионал, и человек с большим сердцем!» — написала Поплавская.