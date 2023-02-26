В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
57 минут назад

Яна Поплавская назвала хейтеров Бориса Корчевникова "злыми и тупыми"

Газета.Ru

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале хейтерам Бориса Корчевникова, которые раскритиковали телеведущего за работу в эфире, несмотря на проблемы со слухом.

Поплавская назвала хейтеров Корчевникова "злыми и тупыми"
Фото: соцсетисоцсети

«И я просто в шоке, откуда столько злости и тупости в некоторых комментаторах, которые оскорбляют Борю и вопят, что он не должен быть телеведущим. А что вы знаете об этом человеке?! Знаете, что для многих честь оказаться в его программе? Он журналист-профессионал, и человек с большим сердцем!» — написала Поплавская.

Журналист пользуется слуховым аппаратом во время съемок на телевидении, а также специальным приложением для преобразования речи собеседника в текст. Поплавская также подчеркнула, что Корчевников — «настоящий пример русского мужества и силы духа»:

«Люди без слуха, ребята без рук и ног, на протезах, делают для страны и для людей больше чем вы, здоровые, но страшно глупые и злые люди!»

Ранее сообщалось, что Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Иван Ургант,Борис Корчевников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий