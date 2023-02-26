Поплавская назвала хейтеров Корчевникова "злыми и тупыми"

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале хейтерам Бориса Корчевникова, которые раскритиковали телеведущего за работу в эфире, несмотря на проблемы со слухом.
«И я просто в шоке, откуда столько злости и тупости в некоторых комментаторах, которые оскорбляют Борю и вопят, что он не должен быть телеведущим. А что вы знаете об этом человеке?! Знаете, что для многих честь оказаться в его программе? Он журналист-профессионал, и человек с большим сердцем!» — написала Поплавская.
Журналист пользуется слуховым аппаратом во время съемок на телевидении, а также специальным приложением для преобразования речи собеседника в текст. Поплавская также подчеркнула, что Корчевников — «настоящий пример русского мужества и силы духа»:
«Люди без слуха, ребята без рук и ног, на протезах, делают для страны и для людей больше чем вы, здоровые, но страшно глупые и злые люди!»
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