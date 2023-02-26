Сябитова едва не погибла во время съемок

«Я знаю, что у меня есть черта делать все быстро. Но в этом проекте все номера требовали особой внимательности (о чём постоянно напоминали наставники), так как от этого зависело здоровье и жизнь участников. В номере „Крестная фея“, где я выполняла элементы воздушной гимнастики, на адреналине совсем забыла о безопасности: завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе чуть не потеряла равновесие», - написала Роза Раифовна в микроблоге.