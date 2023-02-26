Сябитова едва не погибла во время съемок

Роза Сябитова обнародовала историю, которая заставила ее пересмотреть некоторые взгляды на жизнь
Накануне экс-телесваха пришла на съемки в экстремальном шоу «Без страховки». И там из-за небольшой небрежности едва не случилась трагедия. Об этом рассказывает Экспресс Газета.
«Я знаю, что у меня есть черта делать все быстро. Но в этом проекте все номера требовали особой внимательности (о чём постоянно напоминали наставники), так как от этого зависело здоровье и жизнь участников. В номере „Крестная фея“, где я выполняла элементы воздушной гимнастики, на адреналине совсем забыла о безопасности: завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе чуть не потеряла равновесие», - написала Роза Раифовна в микроблоге.
После этого случая Сябитова советует все усвоить, что торопиться никогда не надо. Всегда следует делать все аккуратно, продумывая возможные последствия.
Ранее телеведущая Роза Сябитова поделилась историей со съемок программы «Маска.Танцы» на канале СТС. По словам звезды, нужно было за одну неделю выучить танец. При этом практически не было репетиций с балетом. На генеральном прогоне с ней произошла курьезная ситуация.
«Проблема была в том, что танец я учила дома по видео, и запоминание движений происходило в зеркальном отражении», - рассказала она.