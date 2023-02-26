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30 минут назад

Юлия Бордовских анонсировала возвращение на экран

Ирина Лебедева

Юлия Бордовских в 90-е годы была звездой российского телевидения. Но, проработав более 15 лет на ТВ, она ушла из индустрии и уехала в Америку. Теперь же, когда многие представители шоу-бизнеса покинули Россию, Юлия, напротив, вернулась назад и собирается здесь жить и работать.

Юлия Бордовских анонсировала возвращение на экран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью YouTube-шоу «Стрелец молодец» Юлия рассказала, что ее активно приглашают на работу различные телеканалы. Но она отклоняет все предложения, поскольку занята собственным проектом. А на современном телевидении она пока себя не видит. Однако на экранах все же в скором времени собирается появиться.

«На телевидение не вернусь, а на экраны — да. Готовлю один проект, очень мне близкий», — сообщила она.

Подробностями о своей новой работе Бордовских делиться не стала. Но СМИ пишут, что она активно интересуется темами здорового образа жизни, правильного питания и фитнесса.

В Америке Юлия работала в компании, производящей БАДы, изучала медитативные практики и оздоровительные приемы.

Шоу-бизнес,Юлия Бордовских,
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