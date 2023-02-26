Юлия Бордовских анонсировала возвращение на экран

Юлия Бордовских в 90-е годы была звездой российского телевидения. Но, проработав более 15 лет на ТВ, она ушла из индустрии и уехала в Америку. Теперь же, когда многие представители шоу-бизнеса покинули Россию, Юлия, напротив, вернулась назад и собирается здесь жить и работать.

В интервью YouTube-шоу «Стрелец молодец» Юлия рассказала, что ее активно приглашают на работу различные телеканалы. Но она отклоняет все предложения, поскольку занята собственным проектом. А на современном телевидении она пока себя не видит. Однако на экранах все же в скором времени собирается появиться.

«На телевидение не вернусь, а на экраны — да. Готовлю один проект, очень мне близкий», — сообщила она.

Подробностями о своей новой работе Бордовских делиться не стала. Но СМИ пишут, что она активно интересуется темами здорового образа жизни, правильного питания и фитнесса.