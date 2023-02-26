Кучера рассказал об уроке патриотизма от сына

Оскар Кучера появился в новом выпуске программы «Север Шоу» RU.TV у Елены Север. Телеведущая обратилась к нему как к многодетному отцу с просьбой рассказать о воспитании патриотизма у детей. Оскар, в свою очередь, сообщил, что это он получил урок патриотизма от своего сына.

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Год назад супруга Кучеры предложила ему уехать из России – она беспокоилась за него и старших сыновей.

«Сказала, что надо уехать и переждать. Я растерялся, потому что не понял — как уехать? Я понимаю, что она — женщина и мать, но самому себе объяснить бы отъезд я бы не смог», - сообщил артист.

Его неожиданно поддержал старший сын. «Он сказал — я с батей остаюсь», - подчеркнул Оскар.