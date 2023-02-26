В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

Кучера рассказал об уроке патриотизма от сына

Ирина Лебедева

Оскар Кучера появился в новом выпуске программы «Север Шоу» RU.TV у Елены Север. Телеведущая обратилась к нему как к многодетному отцу с просьбой рассказать о воспитании патриотизма у детей. Оскар, в свою очередь, сообщил, что это он получил урок патриотизма от своего сына.

Кучера рассказал об уроке патриотизма от сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Год назад супруга Кучеры предложила ему уехать из России – она беспокоилась за него и старших сыновей.

«Сказала, что надо уехать и переждать. Я растерялся, потому что не понял — как уехать? Я понимаю, что она — женщина и мать, но самому себе объяснить бы отъезд я бы не смог», - сообщил артист.

Его неожиданно поддержал старший сын. «Он сказал — я с батей остаюсь», - подчеркнул Оскар.

Артист признался, что может понять людей, покинувших Россию после начала СВО. Вместе с этим Кучера осудил эмигрантов, которые «гадят» в адрес Родины. По его мнению, им стоит либо хранить молчание, либо «предложить что-то».

Шоу-бизнес,Елена Север,Оскар Кучера,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий