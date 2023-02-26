Стало известно, где проводит отпуск Дибров с женой

Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной и детьми улетел из России. Полина Диброва предложила подписчикам микроблога угадать, куда они отправились. При этом жена телеведущего дала поклонникам подсказку, признавшись, что они направились в теплые края. Об этом пишет ФАН.

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Большинство фолловеров предположили, что звездная семья отдыхает на Мальдивах. Но Полина сообщила, что они выбрали Таиланд. Им захотелось побывать в Азии.

«Прибыли! Мы в Таиланде. Решили изменить траекторию отдыха и узнать Азию», — написала она в соцсети.