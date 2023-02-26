В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, где проводит отпуск Дибров с женой

Ирина Лебедева

Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной и детьми улетел из России. Полина Диброва предложила подписчикам микроблога угадать, куда они отправились. При этом жена телеведущего дала поклонникам подсказку, признавшись, что они направились в теплые края. Об этом пишет ФАН.

Стало известно, где проводит отпуск Дибров с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство фолловеров предположили, что звездная семья отдыхает на Мальдивах. Но Полина сообщила, что они выбрали Таиланд. Им захотелось побывать в Азии.

«Прибыли! Мы в Таиланде. Решили изменить траекторию отдыха и узнать Азию», — написала она в соцсети.

Ранее ведущий Дмитрий Дибров признавался, что когда-то был влюблен в актрису и ведущую шоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву и даже хотел сыграть с ней свадьбу.

Шоу-бизнес,Полина Диброва,Дмитрий Дибров,Лариса Гузеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий