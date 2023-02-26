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51 минуту назад

Асмус изменила свое мнение о пластических операциях

Илья Родин

Кристина Асмус в микроблоге обратилась к подписчицам с просьбой полюбить самих себя и не искать корень проблем во внешности. Как рассказала актриса, она обратила внимание на блог девушки, которая пристрастилась к пластическим операциям.

Асмус изменила свое мнение о пластических операциях
Фото: ТАССТАСС

«… поняла, какой я счастливый человек! И как я люблю свое лицо и тело! Как это страшно — объективация женщины, отсутствие любви, неприятие себя… Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. Не разрушайте себя. А если вдруг рядом с вами мужчина, который не принимает вас, то он м***. Ваше здоровье точно важнее, чем чье-то больное восприятие. Берегите себя!», - написала в социальной сети актриса.

Асмус уточнила, что не собирается ничего перекраивать в своем внешнем виде.

Однако подписчицы напомнили актрисе, что еще совсем недавно она была иного мнения о пластике. И говорила, что сама хотела обратиться к хирургам – останавливалась лишь из-за страха перед операцией.

«И я миллион раз сама хотела сделать», - рассказывала Асмус.

Ранее Асмус призналась подписчикам, что очень любит праздники для малышей, настолько, что готова работать аниматором.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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