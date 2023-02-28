Любовный гороскоп на 1 марта 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Если вы находитесь в ссоре с партнером, в этот день должны сделать все для того, чтобы помириться. Даже если для этого придется совершить первый шаг. Звезды говорят: 1 марта вы просто обязаны проявить мудрость. ТЕЛЬЦЫ Вторая половинка будет плохим советчиком в этот день. Но не потому, что в чем-то не разбирается, а потому, что субъективно относится к вам. Так что выбирайте тех, кому все равно на вас кто просто делает свое дело. БЛИЗНЕЦЫ Звезды предупреждают: из-за ваших принципов в этот день может пострадать какое-то дело. И советуют: если любимый человек окажется более компетентным, чем вы, не спорьте с ним и не пытайтесь сделать все по-своему. РАКИ Если вас ждет встреча с родными избранника, настройтесь на нее заранее и ни при каких условиях не показывайте свой характер - он может испортить вам вечер, предупреждают звезды. ЛЬВЫ Если придется выбирать между собственными потребностями и желаниями второй половинки, лучше остановиться на последнем, говорят звезды. Впоследствии вы не раз еще поблагодарите себя за такое решение. ДЕВЫ Не пытайтесь обратить избранника в свою веру силой - лучше докажите на деле, что вы правы. Для этого у вас будут все ресурсы 1 марта, говорят звезды. ВЕСЫ Вторая половинка будет нуждаться в вашем контроле - даже если на словах она станет это отрицать. Звезды советуют вам не слушать ее и действовать 1 марта так, как вы считаете нужным. СКОРПИОНЫ Если вы находитесь в поисках пары, то в этот день звезды не рекомендуют вам сидеть на месте. Помните известную пословицу про лежачий камень? 1 марта вы должны дать воде свободу. СТРЕЛЬЦЫ Если вторая половинка будет что-то предлагать вам в этот день, проявите внимательность к ней. Возможно, ее слова совершат переворот в ваших отношениях. КОЗЕРОГИ Если рядом с вами окажутся соперники или соперницы, ретируйтесь. Это не будет бегством - звезды говорят, в этот день вы можете основательно испортить свою репутацию, если поддадитесь на провокации. ВОДОЛЕИ Если в эту среду избранник будет проявлять излишнее любопытство, отнеситесь к нему с пониманием. Дело не в недоверии, а в желании быть ближе к вам, говорят звезды. РЫБЫ Звезды призывают вас не спорить с партнером в этот день. Даже если вам удастся 1 марта убедить его в своей правоте, отношения могут получить внушительную трещину. Фото: unsplash.com