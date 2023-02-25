Лоза предрек Вайкуле возвращение в Россию

Юрий Лоза прокомментировал израильские гастроли Лаймы Вайкуле. Певица сейчас в турне по Земле обетованной, но, как пишут СМИ, аншлага на ее выступлениях нет.

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Музыкант заявил в беседе с журналистами портала inforeactor.ru, что уехавшие артисты, в том числе Лайма Вайкуле, постепенно вернутся выступать в РФ. В других странах они непопулярны, тем более что поют на русском языке.

И, если раньше в СССР с особым уважением и интересом относились к артистам из союзных республик, то сейчас они попали совсем в другие условия.

«В Израиле такого эффекта, как в Советском Союзе и России, не наблюдается. Там правильно относятся к исполнителям: кто как поет или танцует», — констатирует Лоза.

Никаких перспектив там нет и у Вайкуле, считает он.

«Пела в рижском кабаре в молодости, а приехала в Россию – и стала известной. Здесь популярность, соответственно, здесь она может зарабатывать. Все потихонечку будут стараться вернуться к своим поклонникам», - отметил автор «Плота».