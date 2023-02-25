Ургант объяснил отмену «Путешествий Познера и Урганта»

«Нам с Владимиром Владимировичем пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает будто это происки врагов не верьте, это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Каждому, кто не сдаст билеты и придет Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу «Прощание с иллюзиями». В остальном программа без изменений - акробатические этюды, фокусы с исчезновением, продажа биодобавок в фойе».