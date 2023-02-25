Ургант объяснил отмену «Путешествий Познера и Урганта»

Иван Ургант и Владимир Познер отменили выступления на Кипре и в Дубае. «Путешествия Познера и Урганта» предполагали формат общения зрителей и телеведущих, рассказывающих о путешествиях и отвечающих на вопросы из зала.
Причины отмены не озвучивались и лишь сегодня Иван Ургант в микроблоге сообщил свою версию случившегося.
«Нам с Владимиром Владимировичем пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает будто это происки врагов не верьте, это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Каждому, кто не сдаст билеты и придет Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу «Прощание с иллюзиями». В остальном программа без изменений - акробатические этюды, фокусы с исчезновением, продажа биодобавок в фойе».
Несмотря на бодрый тон шуточного обращения Урганта к несостоявшимся зрителям, в Дубае, как пишет
«Комсомольская Правда», публика активно сдает билеты. Ходят слухи, что Познер настоял на отмене, поскольку после провокационных публикаций блогеров и СМИ о мероприятии опасался, что может быть большой скандал.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст отказался давать комментарий по поводу возвращения телеведущего Ивана Урганта в эфир телеканала.