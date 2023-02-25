Жуков открыл в Москве рюмочную

Сергей Жуков , солист группы «Руки вверх!» и владелец сети питейных заведений с одноименным названием, открыл в Москве на Арбате караоке-рюмочную. Рюмочная называется «Евгенич», по отчеству хозяина.

«Сергей Евгенич, то есть я, вместе со своими друзьями решил создать нечто новое. Караоке-рюмочная — это уникальное сочетание, это возможность любого посетителя не только вкусно покушать, не только душевно отдохнуть с друзьями, но еще и попеть вместе», - сказал Жуков.

Заведение рекламируется, как площадка, где можно «прибухнуть интеллигентно». На открытии пел сам Сергей Жуков, а гостям предлагали игры «Алко-шашки» и «Угадай настойку».

У музыканта есть и другие бизнес-проекты. Так, не столь давно он приобрел клубничную плантацию в Карелии. Жуков признался, что эта идея пришла к нему во время путешествия по Карелии.